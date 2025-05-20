

وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه لن يفرض عقوبات جديدة على روسيا لأن هناك فرصة لتسوية النزاع في أوكرانيا.

قال ترامب للصحفيين ردا على سؤال بشأن الأسباب التي تجعل إدارته لا تفرض عقوبات جديدة على روسيا: "لأنني أعتقد أن هناك فرصة لتحقيق شيء ما، ولكن ربما يأتي وقت يحدث فيه ذلك فرض عقوبات جديدة"، وفقا لروسيا اليوم.

كما ذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرس إمكانية فرض عقوبات جديدة ضد روسيا.

وأفادت صحيفة "فاينانشال تايمز" نقلا عن مصدرها، أن القادة الأوروبيين استغربوا عدم رغبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فرض عقوبات جديدة على روسيا.

من جهتها أكدت روسيا مرارا، أن البلاد ستتعامل مع ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب بممارستها على روسيا منذ عدة سنوات ولا تزال تتصاعد.

وأشارت موسكو إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات ضد روسيا.