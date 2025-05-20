إحداها إسلامية.. زيلنسكي: اقترحت 3 دول لإجراء المفاوضات مع الروس

وكالات

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي إن الأولوية بالنسبة لكييف هي وقف الحرب الأوكرانية في أسرع وقت ممكن، مشيرًا إلى أهمية معالجة القضايا الإنسانية الملحة، مثل تبادل الأسرى وإعادة الأطفال الأوكرانيين من روسيا.

وفي السياق ذاته أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منذ ساعات قليلة، عن اتفاق مبدئي بين روسيا وأوكرانيا على بدء مفاوضات فورية لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب، وذلك بعد مكالمة بين الرئيسين الأمريكي والروسي امتدت لساعتين، ووصفها ترامب بأنها كانت "إيجابية للغاية".

ومن جانبه أكد الرئيس الأوكراني في تصريحات له أن بلاده لا تثق في نوايا روسيا بشأن إنهاء الحرب، مشيرًا إلى أنه اقترح أن تكون المحادثات المقبلة مع الروس في تركيا أو الفاتيكان أو سويسرا وأن الخيارات ما زالت تدرس.