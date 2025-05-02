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تونس.. الحكم بسجن وزير الداخلية الأسبق 34 عاما في قضية التسفير

11:23 م الجمعة 02 مايو 2025

علي العريض وزير الداخلية التونسي الأسبق

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(د ب أ)

أصدرت محكمة متخصصة في قضايا الإرهاب في تونس اليوم الجمعة حكما بسجن وزير الداخلية ورئيس الحكومة الأسبق علي العريض 34 عاما فيما يعرف بقضية "التسفير" الى مناطق النزاع في الخارج.

وصدر الحكم ضد العريض القيادي البارز في حركة النهضة الإسلامية، لشبهة التورط في تسهيل سفر مقاتلين تونسيين إلى سورية للقتال ضد قوات النظام الموالية للرئيس بشار الأسد، عندما كان في منصب وزير الداخلية بين عامي 2011 و2013.

وكان العريض شغل أيضا منصب رئيس الحكومة في تعديل وزاري بين عامي 2013 و2014.

وأصدرت المحكمة حكما آخر بسجن مسؤولين اثنين من الجهاز الأمني لمدة 26 عاما لنفس التهمة، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.

وصدرت أحكام اخرى بالسجن بين 18 عاما و36 عاما بحق خمسة موقوفين آخرين.

ويواجه الموقوفون في القضية تهمة تسهيل تنقل تونسيين للقتال في الخارج ضمن تنظيمات متشددة و"استعمال تراب الجمهورية لارتكاب جرائم إرهابية ضد بلد أجنبي ومواطنيه"، وهو ما تنفيه حركة النهضة.

وتقول الحركة إن التهم سياسية ومفتعلة ولا تستند إلى أدلة قانونية.

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