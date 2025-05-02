أمريكا تنسحب من الوساطة بين روسيا وأوكرانيا وتدعو الطرفين لمبادرات مباشرة لحل النزاع

وكالات

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تامي بروس، أن الولايات المتحدة لم تعد تعتزم لعب دور الوسيط في المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، مؤكدة أن تسوية الأزمة باتت مسؤولية الطرفين بشكل مباشر.

وقالت بروس: "لن نكون وسطاء. لن نسافر إلى الطرف الآخر من العالم في أي لحظة لإدارة الاجتماعات. يجب أن يتم العمل الآن بين الجانبين"، لكنها أشارت في الوقت ذاته إلى أن واشنطن ستواصل دعم جهود تحقيق السلام، شرط أن تترافق بخطوات واقعية ومقترحات ملموسة من موسكو وكييف.

وجاء هذا الموقف بعد تصريحات نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، الذي أكد أمس الخميس أن واشنطن ستعمل خلال المئة يوم المقبلة على الدفع باتجاه مفاوضات مباشرة، رغم وجود فجوة واضحة بين مواقف الطرفين.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعرب عن اعتقاده بأن روسيا مستعدة لإبرام اتفاق لإنهاء النزاع، لكنه أشار إلى أن التفاهم مع أوكرانيا لم يتحقق بعد.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، استعداد بلاده للتفاوض دون شروط مسبقة.