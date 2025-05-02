لبنان يؤكد التضامن مع سوريا في وجه الاعتداءات الإسرائيلية

( د ب أ )

أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، اليوم الجمعة، تضامن بلاده مع سوريا في وجه "الاعتداءات الإسرائيلية".

وأكد الرئيس سلام في منشور على حسابه على منصة "إكس" أن "لبنان يتضامن مع سوريا في وجه الاعتداءات الإسرائيلية، ولديه كل الحرص على وحدة الأراضي السورية".

واعتبر الرئيس سلام أن "ما يهم الحكومة اللبنانية هو إرساء الأمن والاستقرار في سوريا وضمان سلامة شعبها وتحقيق آماله وتطلعاته".

وكان الجيش الإسرائيلي قد شنّ يوم أمس الخميس غارات جوية على منطقة مجاورة للقصر الرئاسي في دمشق.