باكستان تطلب من حلفائها في الخليج المساعدة في تهدئة التوترات مع الهند

(أ ب)

أعلن مكتب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم الجمعة، أنه التقى مع سفراء من الدول الحليفة لباكستان في الخليج، في محاولة لتهدئة التوترات مع الهند في أعقاب الهجوم الدامي الذي وقع الأسبوع الماضي على سياح في منطقة كشمير المتنازع عليها.

وفي اجتماعات منفصلة، أطلع شهباز شريف سفراء السعودية والكويت والإمارات، على موقف إسلام آباد بشأن الهجوم الذي وقع في 22 أبريل في كشمير الخاضعة للإدارة الهندية، والذي لقي خلاله 26 شخصا حتفهم، معظمهم من الهندوس.

واتهمت الهند باكستان بالوقوف وراء الهجوم، وهو ما تنفيه إسلام آباد بشدة.

وأوضح مكتب شريف، اليوم الجمعة أنه حث "الدول الشقيقة، ومنها السعودية، على الضغط على الهند من أجل التهدئة وتخفيف التوترات"، مؤكدا مجددا التزام باكستان بالسلام والاستقرار في جنوب آسيا.