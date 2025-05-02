مسؤول إسرائيلي: سنعمق العملية العسكرية إذا لم تُفرج حماس عن الأسرى

وكالات

نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مسؤول إسرائيلي قوله إن الجيش سيُوسع عملياته في قطاع غزة "بشكل كبير" إذا لم تُفرج حركة حماس عن الأسرى.

وأكد المسؤول أن توسيع العمليات لا يعني احتلال القطاع بالكامل، بل يُعد "خطوة كبيرة أخرى" في سياق الضغط العسكري.

كان القيادي في حركة حماس، عبد الرحمن شديد، قال إن قطاع غزة يشهد دخولا فعليا في مرحلة المجاعة الكاملة، وسط تدهور غير مسبوق في الوضع الإنساني، وسوء تغذية حاد يهدد حياة السكان، وعلى رأسهم الأطفال.

وأضاف في تصريح صحفي، أن "الاحتلال يستخدم سلاح التجويع كأداة ممنهجة ضمن حربه لإخضاع الشعب الفلسطيني"، مشيرًا إلى أن تقارير ميدانية تؤكد معاناة أكثر من مليون طفل في غزة من الجوع، في ظل نفاد الحليب والأدوية.

وانتقد القيادي الحمساوي الموقف الدولي قائلًا: "غزة تموت جوعًا بينما يكتفي المجتمع الدولي بالإدانة، وكأن قتل الأطفال بنفاد الغذاء لا يقل فظاعة عن قصفهم بالقذائف".

وأكد شديد أن حكومة الاحتلال "تواصل انقلابها الدموي على اتفاق وقف إطلاق النار"، في حين "تخوض المقاومة في غزة ملحمة بطولية مستمرة، حولت فيها الميدان إلى ساحة استنزاف يتخبط فيها الاحتلال دون أن يحقق أي إنجازات".

وتطرق إلى التصعيد في باقي المناطق، مشيرًا إلى أن الاحتلال "يواصل عدوانه في الضفة الغربية والقدس عبر تدمير المنازل وتهجير السكان"، لافتًا إلى "هجمة تهويدية متواصلة يتعرض لها المسجد الأقصى المبارك، إلى جانب الانتهاكات المتصاعدة بحق المسجد الإبراهيمي في الخليل".