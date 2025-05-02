السعودية تدين الغارة الإسرائيلية على دمشق وتطالب بوقف الانتهاكات

وكالات

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة "بأشد العبارات" للغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت محيط القصر الرئاسي في العاصمة السورية دمشق، مؤكدة رفضها التام لما وصفته بـ"الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة" على سيادة سوريا وأمنها واستقرارها.

وشددت الخارجية السعودية على ضرورة وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية السافرة للقانون الدولي في سوريا والمنطقة، محذرة من أن استمرار هذه السياسات يفاقم من حدة التوتر والعنف، ويهدد بمزيد من عدم الاستقرار الإقليمي.