أمريكا: مقتل 7 أشخاص إثر اصطدام شاحنة بحافلة سياحية

(أ ب)

أعلنت شرطة ولاية أيداهو الأمريكية مقتل سبعة أشخاص بعد اصطدام شاحنة بيك أب بحافلة سياحية شرقي أيداهو قرب متنزه يلوستون ناشونال بارك.

ووقع حادث الاصطدام قبل الساعة 7:15 مساء أمس الخميس بالتوقيت المحلي على طريق سريع بالقرب من منتزه هنري ليك ستيت بارك بولاية أيداهو.

ويبعد منتزه هنري ليك ستيت بارك حوالي 16 ميلا (75ر25 كيلومترا) إلى الغرب من متنزه يلوستون ناشونال بارك.

وقالت شرطة ولاية أيداهو في بيان صحفي إن كلا الحافلتين اشتعلت فيهما النيران بعد الاصطدام.

ولقي سائق الشاحنة وهي من طراز دودج رام حتفه، بالإضافة إلى ستة أشخاص كانوا داخل حافلة مرسيدس للنقل كانت تقل مجموعة سياحية تضم 14 شخصا.