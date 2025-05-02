الكويت تدين استهداف إسرائيل محيط القصر الرئاسي السوري

(د ب أ)

أعربت وزارة الخارجية اليوم الجمعة عن إدانة الكويت واستنكارها الشديدين للغارة الجوية التي "شنتها قوات الاحتلال الاسرائيلي واستهدفت محيط القصر الرئاسي في العاصمة السورية دمشق، في انتهاك صارخ لسيادة الجمهورية العربية السورية".

‏وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم إن "تبرير مثل هذه الهجمات تحت ذرائع أمنية لا يمنح الشرعية لأي انتهاك لسيادة الدول".

كما دعت المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والإنسانية لوقف الانتهاكات المتكررة والجرائم التي يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي في دول المنطقة والتي من شأنها أن تهدد الأمن والاستقرار في الإقليم. ‏وجددت الوزارة موقف دولة الكويت الثابت والداعم لوحدة الجمهورية السورية وسلامة أراضيها.

وشنت القوات الجوية الإسرائيلية غارات بالقرب من القصر الرئاسي السوري في ساعة مبكرة من صباح اليوم، بعد تحذير السلطات السورية من عدم التقدم نحو قرى يسكنها أفراد من طائفة الدروز في جنوبي سوريا.