رابط.. إعلان نتيجة "اللوتري الأمريكي 2025" عبر الموقع الرسمي

وكالات

ينتظر ملايين المتقدمين حول العالم، من بينهم آلاف المصريين، إعلان نتائج برنامج الهجرة العشوائية إلى الولايات المتحدة الأمريكية "اللوتري 2025"، والمقرر صدورها رسميًا غدًا السبت 3 مايو 2025، وفق ما أعلنته وزارة الخارجية الأمريكية.

وأوضحت الوزارة أن نتائج قرعة تأشيرة التنوع "DV Lottery" ستكون متاحة حصريًا عبر الموقع الرسمي للبرنامج dvprogram.state.gov.

كانت الخارجية الأمريكية قد فتحت باب التسجيل في قرعة اللوتري لعام 2025 في 2 أكتوبر 2024، واستمر التقديم إلكترونيًا حتى نهاية فترة التسجيل المحددة سلفًا.

كيفية الاستعلام عن النتيجة:

يمكن للمتقدمين معرفة نتيجة القرعة باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع: dvprogram.state.gov

الضغط على خيار "Check Status"

النقر على "Continue"

إدخال البيانات المطلوبة، والتي تشمل:

رقم التأكيد

اسم العائلة

سنة الميلاد

رمز التحقق

الضغط على زر "Submit" لعرض النتيجة