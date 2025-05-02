ترامب يعلن يوم 8 مايو يوم النصر في الولايات المتحدة

(د ب أ)

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة ستحيي مستقبلا ذكرى انتصار الحلفاء في الحرب العالمية الثانية في يوم 8 مايو، وهو اليوم الذي استسلمت فيه ألمانيا عام 1945.

وأوضح ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال" أن "العديد من حلفائنا وأصدقائنا يحتفلون بيوم 8 مايو باعتباره يوم النصر، لكننا قدمنا أكثر بكثير من أي دولة أخرى، وبفارق كبير، في تحقيق النصر في الحرب العالمية الثانية."

وأضاف: "أُعلن رسميا إعادة تسمية يوم 8 مايو ليكون يوم النصر في الحرب العالمية الثانية، ويوم 11 نوفمبر ليكون يوم النصر في الحرب العالمية الأولى. لقد انتصرنا في كلتا الحربين، ولم تقترب منا أي دولة من حيث القوة أو الشجاعة أو البراعة العسكرية، ومع ذلك نحن لا نحتفل بأي شيء."

واختتم ترامب قائلا: "وذلك لأننا لا نملك قادة يعرفون كيف يفعلون ذلك، وسنبدأ بالاحتفال بانتصاراتنا من جديد."

وأشارت صحيفة نيويورك تايمز إلى أن إعلان ترامب لم يكن مصحوبا بأمر تنفيذي، وذلك لأن صلاحية تحديد العطلات الرسمية تعود إلى الكونجرس.

وتحتفل الولايات المتحدة بيوم النصر على اليابان، أو ما يُعرف بـ" في جي داي" في 2 سبتمبر، وهو اليوم الذي استسلمت فيه اليابان عام 1945.