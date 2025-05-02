زيلينسكي: أيّدنا المقترح الأمريكي لوقف النار وعلى موسكو أن تفعل الشيء نفسه

وكالات

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، إن كييف أيدت اقتراح وقف إطلاق النار الأمريكي الكامل وغير المشروط وعلى موسكو أن تفعل الشيء نفسه.

وقبل أسبوعين، أكد زيلينسكي مجددا استعداده لوقف إطلاق نار جزئي مع روسيا.

وخلال مؤتمر صحفي في كييف، قال زيلينسكي: "أوكرانيا مستعدة لوقف إطلاق نار غير مشروط، وإذا كان وقف إطلاق النار هذا جزئيا، فنحن مستعدون لتدابير متبادلة".

وكأمثلة، أشار إلى الامتناع عن الهجمات على مرافق الطاقة أو استخدام الأسلحة بعيدة المدى.

وبالنسبة إلى زيلينسكي، يعد وقف إطلاق النار الذي أعلنته روسيا خلال عيد الفصح دليلا على أن تقليص القصف يعتمد فقط على موسكو، وشدد على أنه "لا يزال هناك طريق طويل للوصول إلى وقف إطلاق نار غير مشروط".