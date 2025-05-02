توفير 177 ألف وظيفة جديدة في أمريكا أبريل الماضي

واشنطن - (أ ب)

أضاف أرباب العمل الأمريكيون 177 ألف وظيفة في أبريل، وهو رقم أفضل من المتوقع، مما يُظهر صمود سوق العمل في مواجهة الحروب التجارية التي يخوضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وانخفض معدل التوظيف بشكل طفيف عن رقم معدل بلغ 185 ألف وظيفة في مارس، وجاء أعلى من توقعات خبراء الاقتصاد التي أشارت إلى 135 ألف وظيفة فقط. وظل معدل البطالة مستقرا عند 4.2%.

وأضفت سياسات الرئيس دونالد ترامب العدوانية وغير المتوقعة – بما في ذلك الضرائب الباهظة على الواردات – حالة من الغموض على آفاق الاقتصاد وسوق العمل، وأثارت مخاوف من أن الاقتصاد الأمريكي قد يتجه نحو الركود.

وقد تكون المتاعب في طريقها إلى سوق العمل الأمريكي، في ظل شن الرئيس دونالد ترامب حروبا تجارية، وتسريحه موظفين فيدراليين، وترحيله للمهاجرين الذين يعملون في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، لكن من المرجح أن تأثيرات هذه المتاعب لم تصل بعد.