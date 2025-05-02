ميلوني تتطلع إلى علاقات جيدة مع المستشار الألماني المقبل ميرتس

روما- (د ب أ)

قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني اليوم الجمعة، إنها واثقة من أنها ستقيم علاقات جيدة مع فريدريش ميرتس السياسي الألماني المحافظ الذي من المقرر أن يتم انتخابه مستشارا الأسبوع المقبل.

وقالت ميلوني لوكالة أنباء أدنكرونوس الإيطالية، إنها كانت على اتصال بميرتس على مدار الأسابيع الأخيرة بعد الاجتماع به قبل الانتخابات الألمانية التي أجريت في فبراير الماضي.

وأضافت "أنا متأكدة أننا سنعمل بشكل جيد معا".

وسوف يرأس ميرتس ائتلافا مكونا من حزبه المسيحي الديمقراطي، وشقيقه الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، بزعامة ماركوس زودر والحزب الاشتراكي الديمقراطي يسار الوسط .

وقالت إنها تتفق بشدة مع البيانات التي أصدرها ميرتس بشأن الاتفاق الأخضر في الاتحاد الأوروبي وبشأن المنافسة.

ومن المتوقع أن يزور ميرتس روما قريبا بعدما يتولى المنصب الأسبوع المقبل، حيث من المقرر أن ينتخبه البرلمان الألماني الثلاثاء المقبل.