الحوثيون: استهدفنا حيفا بصاروخ فرط صوتي وصل هدفه بنجاح

وكالات

قال الناطق العسكري باسم أنصار الله "الحوثيين" في اليمن يحيى سريع، الجمعة، إن الجماعة نفذت عملية عسكرية ضد هدف حيوي للاحتلال الإسرائيلي في منطقة حيفا المحتلة.

وأوضح سريع، أن العملية في حيفا المحتلة نُفذت بصاروخ باليستي فرط صوتي هو الثاني خلال ساعات، مؤكدا أن الصاروخ وصل إلى هدفه بنجاح وأجبر ملايين "المغتصبين" على الهروب إلى الملاجئ.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، رصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه إسرائيل، مشيرا إلى أن منظومة الدفاعات الجوية تعمل على اعتراض التهديد.

وذكرت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، أنه تم تفعيل صفارات الإنذار في عشرات المواقع شمالي إسرائيل ومنها حيفا وخليجها والجولان.

وأفادت القناة 14 العبرية، بسماع دوي انفجارات في شمال ووسط إسرائيل وصواريخ اعتراضية في منطقة القدس.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، قيام منظوماته الدفاعية بعمليات اعتراض صاروخ أطلق من الأراضي اليمنية، موضحا أنه تتم مراجعة نتائجها.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، إن جماعة أنصار الله "الحوثيين" اليمنية، أطلقت 25 صاروخا باليستيا على إسرائيل منذ استئناف القتال في قطاع غزة.