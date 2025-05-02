الخارجية الأمريكية: ترامب سيتخذ القرارات بشأن طهران وفق مصلحة الشعبين الأمريكي والإيراني

وكالات

قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، الجمعة، إن الرئيس دونالد ترامب يدرك تماما ما هو على المحك عندما يتعلق الأمر بإيران.

وأكدت الخارجية الأمريكية، أن ترامب سيتخذ القرارات وفق مصلحة الشعب الأمريكي ثم مصلحة شعب إيران والمنطقة والعالم.

في المقابل، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان التزام طهران بالمسار الدبلوماسي واستعدادها لمواصلة المفاوضات مع واشنطن، مشددة في الوقت نفسه على رفضها التهديد والضغوط.

وأوضحت الخارجية الإيرانية، أن استمرار العقوبات دليل على صحة شك الشعب الإيراني في جدية واشنطن بالمسار الدبلوماسي.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفرض عقوبات على أي مشتر للنفط الإيراني بعد تأجيل جولة المباحثات النووية الإيرانية الأمريكية، التي كان مقررا عقدها بعد غد السبت في روما.

وأعلن وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي اليوم الخميس عن تأجيل المباحثات النووية بين إيران والولايات المتحدة التي كان مقررا لها يوم السبت.