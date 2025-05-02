ترامب: مليارات الدولارات تتدفق من الرسوم الجمركية وقد بدأنا للتو

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، إن مليارات الدولارات تتدفق من الرسوم الجمركية و"ما زلنا في مرحلة انتقالية بدأناها للتو".

وأكد ترامب، عدم وجود تضخم في الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن على الاحتياطي الفيدرالي تخفيض سعر الفائدة.

وأوضح ترامب، أن أسعار الطاقة وفوائد الرهن العقاري انخفضت ومعدلات التوظيف ارتفعت وهناك أخبار سارة أخرى.

وذكرت وزارة التجارة الصينية اليوم الجمعة، أن بكين تقوم بتقييم عدة مقاربات من جانب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإجراء محادثات تجارية.

لكن الوزارة أوضحت في بيان أن التعريفات الجمركية أحادية الجانب التي تصل إلى 145 % لا تزال تشكل عقبة، مما يقوض الثقة.