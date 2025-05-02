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أول تعليق من سوريا على استهداف إسرائيل للقصر الرئاسي بدمشق

03:48 م الجمعة 02 مايو 2025

سوريا

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وكالات

وصفت الرئاسة السورية القصف الإسرائيلي الذي استهدف مناطق قريبة من القصر الرئاسي في دمشق بـ"التصعيد الخطير"، مؤكدة أنه استمرار "للخطوات المتهورة التي تسعى لزعزعة الاستقرار وتفاقم الأزمات الأمنية".

ودعت الرئاسة السورية، اليوم، الدول العربية إلى "توحيد مواقفها والتعبير عن دعمها الكامل لسوريا" في وجه الهجمات الإسرائيلية المتصاعدة، معتبرة أن العدوان الأخير يمثل "تصعيدًا خطيرًا" ومحاولة لزعزعة الاستقرار الإقليمي.

وجاء هذا بعد إعلان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شنّ هجوم ليلي استهدف محيط قصر الرئيس السوري أحمد الشرع في العاصمة دمشق، وقال إن العملية جاءت "لحمل رسالة واضحة إلى النظام السوري"، مشددًا على رفض الاحتلال أي انسحاب من جنوب سوريا، وعدم قبوله بأي تهديد قد يُعرض الطائفة الدرزية للخطر.

وأضاف نتنياهو أن العملية تؤكد التزام إسرائيل بمنع أي تغييرات ميدانية في الجنوب السوري قد تُهدد أمنها أو تؤثر على حلفائها.

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