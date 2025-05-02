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بعد قصف محيط القصر الرئاسي.. سوريا تدعو الدول العربية لدعمها ضد "التصعيد الإسرائيلي"

03:33 م الجمعة 02 مايو 2025

الرئيس السوري أحمد الشرع

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وكالات

قالت الرئاسة السورية في بيان، الجمعة، إن القصف الإسرائيلي قرب القصر الرئاسي تصعيد خطير.

وأشار البيان الرئاسي، إلى أن القصف الإسرائيلي استمرار للخطوات المتهورة التي تسعى لزعزعة الاستقرار وتفاقم الأزمات الأمنية، مطالبا المجتمع الدولي والدول العربية بالوقوف لجانب سوريا في مواجهة اعتداءات إسرائيل العدوانية.

ودعت الرئاسة السورية، الدول العربية إلى توحيد مواقفها والتعبير عن دعمها الكامل لسوريا في مواجهة هجمات إسرائيل.

وأعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن جيش الاحتلال شنّ هجوما ليليا على محيط قصر الرئيس السوري أحمد الشرع في العاصمة السورية دمشق، مشيرًا إلى أن الهجوم حمل رسالة واضحة إلى النظام السوري.

وشدد نتنياهو على أنه لن يسمح بانسحاب قواته من جنوب سوريا، ولن يقبل بأي تهديد يُعرض الطائفة الدرزية للخطر، في إشارة إلى ما وصفه بـ"الوجود المعادي" قرب الحدود.

وأضاف أن العملية العسكرية الأخيرة جاءت لتأكيد التزام إسرائيل بمنع أي تغيير ميداني في الجنوب السوري قد يؤثر على أمنها أو يُهدد حلفاءها.

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