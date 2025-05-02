زعيم الدروز الإسرائيليين يشكر نتنياهو على توجيهاته بحماية الدروز في سوريا

وكالات

قال ديوان حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أجرى اتصالا مع الزعيم الروحي للطائفة الدرزية بإسرائيل موفق طريف بشأن الوضع في سوريا.

وأشارت رئاسة الوزراء الإسرائيلية، إلى أن الشيخ طريف شكر نتنياهو على توجيهاته بالعمل بشكل حاسم للدفاع عن الدروز في سوريا، مضيفة "الشيخ طريف قال إن توجيهات نتنياهو وجهت رسالة بشأن التزام إسرائيل تجاه الطائفة الدرزية فيها".

وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الجمعة، اعتزام إسرائيل على منع إلحاق الأذى بالدروز في سوريا.

وأعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن جيش الاحتلال شنّ هجوما ليليا على محيط قصر الرئيس السوري أحمد الشرع في العاصمة السورية دمشق، مشيرًا إلى أن الهجوم حمل رسالة واضحة إلى النظام السوري.

وشدد نتنياهو على أنه لن يسمح بانسحاب قواته من جنوب سوريا، ولن يقبل بأي تهديد يُعرض الطائفة الدرزية للخطر، في إشارة إلى ما وصفه بـ"الوجود المعادي" قرب الحدود.

وأضاف أن العملية العسكرية الأخيرة جاءت لتأكيد التزام إسرائيل بمنع أي تغيير ميداني في الجنوب السوري قد يؤثر على أمنها أو يُهدد حلفاءها.