بعد انفجار ضخم.. إغلاق مداخل ومخارج محافظة السويداء السورية

وكالات

أفادت تقارير إعلامية، الجمعة، بوقوع انفجار ضخم قرب مدينة السويداء جنوبي سوريا.

ونقلت "الجزيرة" عن مراسلها، قوله إن قصفا استهدف مزرعة قرب مدينة السويداء جنوبي سوريا.

وأعلن مصدر أمني سوري، إغلاق مداخل ومخارج السويداء أمام الحركة من أجل حفظ الأمن.

وأكدت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي نقلا عن مصادر إسرائيلية، أن إسرائيل لم تنفذ أي هجوم في سوريا خلال الفترة الأخيرة.

أعلنت وسائل إعلام سورية، الجمعة، إحباط هجوم على ريف السويداء الغربي، مشيرة إلى أن قوات الأمن العام تنتشر على حدود المحافظة.

‏وأكد الإعلام السوري، أن محافظة السويداء أعلنت انتشار قوات الأمن العام لحفظ الأمن والاستقرار، لافتة إلى أن الأمن العام وافق على انضمام 700 عنصر من مقاتلي "فصائل السويداء" لقواته.

‏وأوضح الإعلام السوري، أن عناصر من الفصائل المحلية بالسويداء تستعد للانتشار تحت مظلة الأمن العام بالمحافظة.