يديعوت أحرونوت: تجدد الحرائق في منطقة اللطرون قرب القدس

وكالات

أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية باندلاع حرائق جديدة، اليوم الخميس، في منطقة اللطرون القريبة من مدينة القدس المحتلة، ما دفع السلطات الإسرائيلية إلى إرسال عدة طواقم إطفاء للسيطرة على النيران.

وفيما سبق أعلنت السلطات الإسرائيلية أن الحرائق المندلعة فى جبال القدس أحرقت أكثر من 24 ألف دونم (الدونم يساوي ألف متر مربع)، في حين تواصل إجلاء السكان من البلدات المهددة بنيرانها، بعد إعلان رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، أمس، حالة الطوارئ الوطنية بسبب الحرائق التي عمقت الخلافات الداخلية في إسرائيل.

ورجّح قائد منطقة القدس بهيئة الإطفاء أن تكون الحرائق الحالية هى الأكبر التى تشهدها إسرائيل على الإطلاق، فى وقت تبادل فيه عدد من أعضاء الحكومة الاتهامات حول أسبابها، فيما قدّرت خدمة الطوارئ الإسرائيلية أن مئات المدنيين معرّضون للخطر بسبب الحرائق، مضيفة أنها أعلنت حالة التأهب القصوى، وعالجت فرقها 22 شخصًا، تم نقل 12 منهم إلى المستشفى جراء استنشاق الدخان.