المستشار الألماني يحذر من التسرع في إجراءات حظر حزب البديل من أجل ألمانيا

هانوفر- (د ب أ)

على الرغم من تصنيف الاستخبارات الداخلية الألمانية حزب "البديل من أجل ألمانيا" على أنه حزب يميني متطرف بشكل مؤكد، حذر المستشار الألماني المنتهية ولايته أولاف شولتس من اتخاذ إجراءات متعجلة لحظر الحزب.

وقال شولتس المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي في مؤتمر الكنيسة البروتستانتية في هانوفر اليوم الجمعة: "أعتقد أن هذا أمر لا يمكن التسرع فيه"، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية العليا رفضت جميع الطلبات الأخيرة لفرض حظر على الحزب، وقال: "أنا ضد اتخاذ قرار متسرع" في هذا الشأن.

وذكر شولتس أنه تم الإعداد لتصنيف حزب البديل من أجل ألمانيا من قبل الهيئة الاتحادية لحماية الدستور بعناية فائقة، وقال: "الصفحات العديدة تحتاج الآن لأن يقرأها العديد من الأشخاص".

وعندما سُئل عما إذا كان صعود حزب البديل من أجل ألمانيا قد ألقى بظلاله على فترة مستشاريته، قال شولتس: "هذا يثقل كاهلي كمواطن، وكمستشار، وكعضو في البرلمان الاتحادي (بوندستاج)".