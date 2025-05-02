ليبرمان: صاروخان من اليمن دفعا ملايين الإسرائيليين للملاجئ

وكالات

قال زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيجدور ليبرمان، الجمعة، إنه ما دامت حكومة (رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو) الكوارث في الحكم فلن يكون لدى إسرائيل أمان أبدا.

وأوضح ليبرمان، أن صاروخين أُطلقا من اليمن خلال 24 ساعة دفعا ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، رصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه إسرائيل، مشيرا إلى أن منظومة الدفاعات الجوية تعمل على اعتراض التهديد.

وذكرت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، أنه تم تفعيل صفارات الإنذار في عشرات المواقع شمالي إسرائيل ومنها حيفا وخليجها والجولان.

وأفادت القناة 14 العبرية، بسماع دوي انفجارات في شمال ووسط إسرائيل وصواريخ اعتراضية في منطقة القدس.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، قيام منظوماته الدفاعية بعمليات اعتراض صاروخ أطلق من الأراضي اليمنية، موضحا أنه تتم مراجعة نتائجها.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، إن جماعة أنصار الله "الحوثيين" اليمنية، أطلقت 25 صاروخا باليستيا على إسرائيل منذ استئناف القتال في قطاع غزة.