رويترز: الاتفاق بين واشنطن وطهران قد لا يختلف عن القديم لكنه سيمتد لـ25 عامًا

وكالات

قالت وكالة "رويترز" البريطانية نقلا عن مصادر مطلعة، الجمعة، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فاجأ رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بقراره الشهر الماضي البدء فورا في مفاوضات مع إيران.

وأوضحت المصادر، أن المحادثات مع إيران تتوقف الآن على الحصول على تنازلات جوهرية تمنعها من تطوير قنبلة ذرية، مؤكدة أن التحول إلى المفاوضات مع إيران شكل صدمة لنتنياهو.

وأشارت المصادر، إلى أن نتنياهو ذهب لواشنطن للحصول على دعم ترامب لشن ضربات عسكرية على المنشآت النووية الإيرانية، موضحة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي علم قبل أقل من 24 ساعة من مؤتمر صحفي مع ترامب أن المحادثات مع إيران ستبدأ خلال أيام.

ولفتت المصادر، إلى أن الاتفاق الأمريكي المنتظر مع إيران قد لا يختلف جذريا عن الاتفاق النووي السابق لكنه سيمدده 25 عاما، كما سيشدد إجراءات التحقق دون تفكيك البرنامج النووي.