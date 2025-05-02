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إذاعة الاحتلال: 25 صاروخًا باليستيًا حوثيًا استهدف إسرائيل منذ استئناف القتال بغزة

02:11 م الجمعة 02 مايو 2025

إطلاق صواريخ- أرشيفية

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وكالات

قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، إن جماعة أنصار الله "الحوثيين" اليمنية، أطلقت 25 صاروخا باليستيا على إسرائيل منذ استئناف القتال في قطاع غزة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، رصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه إسرائيل، مشيرا إلى أن منظومة الدفاعات الجوية تعمل على اعتراض التهديد.

وذكرت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، أنه تم تفعيل صفارات الإنذار في عشرات المواقع شمالي إسرائيل ومنها حيفا وخليجها والجولان.

وأفادت القناة 14 العبرية، بسماع دوي انفجارات في شمال ووسط إسرائيل وصواريخ اعتراضية في منطقة القدس.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، قيام منظوماته الدفاعية بعمليات اعتراض صاروخ أطلق من الأراضي اليمنية، موضحا أنه تتم مراجعة نتائجها.

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