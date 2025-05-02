السودان: مقتل وإصابة 56 شخصًا خلال معارك بمدينة النهود الكبرى

وكالات

أفادت مصادر محلية سودانية، الجمعة، بمقتل 19 شخصا وإصابة 37 آخرين في معارك بمدينة النهود كبرى مدن ولاية غرب كردفان، وفق تصريحات لقناة "الجزيرة".

وذكر مسؤول في الجيش السوداني، أمس الخميس، أن مليشيا الدعم السريع تهاجم مدينة النهود في غرب كردفان بأكثر من 300 مركبة قتالية.

وكشفت مصادر عسكرية سودانية، أن قوات الدعم السريع يشن هجوما على مدينة النهود بولاية غرب كردفان من 3 محاور.

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية "أ. ف. ب" نقلا عن مصادر أممية، الخميس، بمقتل 542 مدنيا على الأقل في شمال دارفور غربي السودان خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة.

وقال مصدر عسكري سوداني، إن قوات الدعم السريع تقصف محيط القصر الرئاسي في الخرطوم.

وأعلن مصدر بالجيش السوداني، مقتل 6 جنود في قصف لمليشيا الدعم السريع على مقر الفرقة 18 في كوستي جنوبي السودان.

وأفادت تقارير إعلامية، بوقوع انفجارات في مدينة كوستي جنوبي السودان.