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صفارات الإنذار تدوي بعشرات المواقع الإسرائيلية وتأهب الدفاعات الجوية.. ماذا حدث؟

02:07 م الجمعة 02 مايو 2025

إطلاق صاروخ

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وكالات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، رصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه إسرائيل، مشيرا إلى أن منظومة الدفاعات الجوية تعمل على اعتراض التهديد.

وذكرت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، أنه تم تفعيل صفارات الإنذار في عشرات المواقع شمالي إسرائيل ومنها حيفا وخليجها والجولان.

وأفادت القناة 14 العبرية، بسماع دوي انفجارات في شمال ووسط إسرائيل وصواريخ اعتراضية في منطقة القدس.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، قيام منظوماته الدفاعية بعمليات اعتراض صاروخ أطلق من الأراضي اليمنية، موضحا أنه تتم مراجعة نتائجها.

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