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استشهاد 7 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على شمال قطاع غزة

01:59 م الجمعة 02 مايو 2025

قصف الاحتلال الإسرائيلي

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غزة- (د ب أ)

استشهد 7 فلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم الجمعة، في قصف إسرائيلي على بيت لاهيا، شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرة إسرائيلية مسيرة قصفت بيت عزاء قرب منطقة النادي في بيت لاهيا، ما أدى لمقتل سبعة مواطنين، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

وقصفت المدفعية الإسرائيلية منطقتي الفراحين والسناطي شرق عبسان الكبيرة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، بالتزامن مع إطلاق وابل من الرصاص الحي.

كما توفي طفل (5 سنوات) جراء إصابته في قصف إسرائيلي أمس لمنطقة البركة بدير البلح.

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قصف إسرائيلي قطاع غزة فلسطين
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