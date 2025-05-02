بعد تصنيفه كيانًا متطرفًا.. حزب البديل في ألمانيا: ضربة كبيرة للديمقراطية

وكالات

قالت وكالة "رويترز" البريطانية نقلا عن زعيمة حزب البديل في ألمانيا أيس فايدل، الجمعة، إن تصنيف الحزب اليميني كيانا متطرفا ضربة كبيرة للديمقراطية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الاستخبارات الداخلية الألمانية، تصنيف حزب البديل كيانا متطرفا يهدد الديمقراطية.

ومن المفترض أن يمكّن تنصيف "البديل"، الاستخبارات الألمانية الداخلية من مراقبة الحزب الذي حلّ في المركز الثاني في الانتخابات الاتحادية التي أُجريت في فبراير الماضي، بشكل أفضل.

وبالفعل، كانت بعض فصائل الحزب مصنفة على أنها متطرفة، مثل جناح الشباب، بينما صُنّف الحزب بشكل كامل على أنه حالة يشتبه بها بالتطرف في عام 2021.

وبعد التصنيف، سيكون من السهل على السلطات الألمانية استخدام أساليب سرية لمراقبة الحزب اليميني المتطرف "البديل"، بما في ذلك تجنيد عملاء سريين أو اعتراض الاتصالات، كما أن القيود الجديدة ستعيق من قدرة الحزب على استقطاب أعضاء جدد إلى صفوفه.