استطلاع: 76% من الإسرائيليين ثقتهم منخفضة أو معدومة بحكومة نتنياهو

وكالات

كشف استطلاع رأي لمعهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، الجمعة، أن 76% من الإسرائيليين لديهم ثقة منخفضة أو معدومة في حكومة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وأشار الاستطلاع، إلى أن 71% من الإسرائيليين لديهم ثقة منخفضة أو معدومة في نتنياهو، فيما يرى 56% من الإسرائيليين أن استمرار الحرب بغزة دوافعه سياسية.

وأوضح الاستطلاع الإسرائيلي، أن 45% من الإسرائيليين يرون أن المسار الحالي لا يؤدي لانهيار حركة حماس وعودة الأسرى بغزة، بينما يؤيد 69% إنهاء حرب غزة مقابل اتفاق لإعادة جميع الأسرى.

وأكد استطلاع معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، أن 20% من الإسرائيليين فقط مهتمون بعودة المستوطنات اليهودية إلى غزة.