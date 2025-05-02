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استطلاع: 76% من الإسرائيليين ثقتهم منخفضة أو معدومة بحكومة نتنياهو

01:48 م الجمعة 02 مايو 2025

بنيامين نتنياهو

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وكالات

كشف استطلاع رأي لمعهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، الجمعة، أن 76% من الإسرائيليين لديهم ثقة منخفضة أو معدومة في حكومة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وأشار الاستطلاع، إلى أن 71% من الإسرائيليين لديهم ثقة منخفضة أو معدومة في نتنياهو، فيما يرى 56% من الإسرائيليين أن استمرار الحرب بغزة دوافعه سياسية.

وأوضح الاستطلاع الإسرائيلي، أن 45% من الإسرائيليين يرون أن المسار الحالي لا يؤدي لانهيار حركة حماس وعودة الأسرى بغزة، بينما يؤيد 69% إنهاء حرب غزة مقابل اتفاق لإعادة جميع الأسرى.

وأكد استطلاع معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، أن 20% من الإسرائيليين فقط مهتمون بعودة المستوطنات اليهودية إلى غزة.

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