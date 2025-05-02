أيرلندا تغرم تيك توك 530 مليون يورو

لندن- (د ب أ)

فرضت هيئة حماية البيانات الأيرلندية غرامة بقيمة 530 مليون يورو (601 مليون دولار) على موقع تيك توك لتبادل مقاطع الفيديو بسبب انتهاك قوانين الاتحاد الأوروبي لحماية البيانات الشخصية.

وذكرت الهيئة أن تطبيق تيك توك خالف اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي عن طريق تبادل المعلومات الخاصة بالمستخدمين الأوروبيين مع الصين، كما خالف متطلبات الشفافية للتكتل.

ومازال بمقدور تطبيق تيك توك الاستئناف ضد العقوبة التي تلزمه، إلى جانب الغرامة، بتعديل آليات معالجة البيانات لديه للانصياع مع قواعد الاتحاد الأوروبي في غضون ستة أشهر.

وخلال التحقيقات، ذكر تطبيق تبادل مقاطع الفيديو أنه لم يختزن أي بيانات تخص المستخدمين من أوروبا على أجهزة معالجات في الصين، ولكنه أقر في أبريل/نيسان الماضي أن ذلك حدث على نطاق ضيق، بحسب مفوضية حماية البيانات الأيرلندية.