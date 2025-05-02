لبنان يحذّر حماس من المساس بأمنه القومي أو تحويله منصة لإطلاق هجماتها

وكالات

قال المجلس الأعلى للدفاع في لبنان، الجمعة، إن الرئيس جوزيف عون شدد على عدم التهاون في تحويل لبنان منصة لزعزعة الاستقرار.

وأكد المجلس الأعلى للدفاع في لبنان، أنه سيتم اتخاذ التدابير اللازمة لوضع حد نهائي لأي عمل ينتهك السيادة اللبنانية، محذّرا حركة المقاومة الفلسطينية حماس من المساس بالأمن القومي اللبناني.

وكان الجيش اللبناني، اعتقل على مدار الأسابيع الماضية، عدة أشخاص لتورطهم بتنفيذ هجمات على إسرائيل من الأراضي اللبنانية، قائلا إن من بينهم عناصر من حماس.







