حماس: هجوم الاحتلال على "سفينة الحرية" قرصنة وإرهاب دولة

وكالات

وصفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اعتراض قوات الاحتلال الإسرائيلي لسفينة "أسطول الحرية" بأنه "قرصنة بحرية وإرهاب دولة منظم"، مطالبة بتدخل دولي عاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة بحق نشطاء كسر الحصار عن قطاع غزة.

وفي بيان لها، ثمّنت الحركة جهود طاقم السفينة وكل المتضامنين الدوليين المشاركين في الحملة، داعية إلى مواصلة التحرك الشعبي والدولي لكسر الحصار المفروض على القطاع منذ أكثر من 17 عامًا.

كما دعت حماس الأمم المتحدة إلى التحرك الفوري لإلزام الاحتلال بوقف عدوانه، ومحاسبة قادته على ما وصفته بجرائم متواصلة ترتكب بحق الشعب الفلسطيني والمدنيين والنشطاء الدوليين.