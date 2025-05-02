عشرات المصابين في هجوم بطائرة روسية بدون طيار على مدينة زابوريجيا الأوكرانية

كييف- (د ب أ)

أُصيب 29 شخصا على الأقل في هجوم بطائرة روسية بدون طيار على مدينة زابوريجيا بجنوب أوكرانيا، فيما اتهم الحاكم العسكري للمنطقة إيفان فيدوروف القوات الروسية باستهداف مواقع مدنية.

وكتب فيدوروف على تطبيق تيليجرام صباح اليوم الجمعة: "تضررت المباني السكنية والجامعة ومنشأة للبنية التحتية".

وأعلن سلاح الجو الأوكراني وقوع المزيد من الأضرار جراء هجمات ليلية بطائرات مسيرة في منطقتي دونيتسك ودنيبروبيتروفسك.

وأضاف أن روسيا نشرت نحو 150 طائرة مسيرة، اعترضت الدفاعات الأوكرانية معظمها.

وشنّت أوكرانيا هجومًا واسع النطاق بطائرات مُسيّرة على شبه جزيرة القرم التي ضمّتها روسيا. وأفادت وسائل إعلام روسية وسكان محليون بوقوع نيران مضادة للطائرات وانفجارات قرب قواعد جوية، وخاصةً حول مدينة سيفاستوبول الساحلية، حيث دوّت صافرات الإنذار مرارًا طوال الليل. ولم تتوفر تفاصيل فورية عن الأضرار.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية صباح اليوم الجمعة أنها اعترضت 121 طائرة مسيرة أوكرانية، منها 89 طائرة فوق شبه جزيرة القرم. ورغم عدم إمكانية التحقق من هذه الأرقام بشكل مستقل، إلا أنها تشير إلى حجم وكثافة الهجمات على كلا الجانبين.