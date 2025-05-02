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وول ستريت جورنال: أوروبا تعمل على بناء مجمع صناعي عسكري مثل أمريكا

11:31 ص الجمعة 02 مايو 2025

حلف شمال الأطلسي (الناتو)

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وكالات

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية نقلا عن مصادر، الجمعة، إن أوروبا تعمل حثيثا على بناء مجمع صناعي عسكري على غرار المجمع الصناعي الأمريكي.

وأشارت المصادر، إلى أن الإنفاق العسكري العالمي شهد العام الماضي أعلى ارتفاع له منذ نهاية الحرب الباردة، مؤكدة أن أوروبا ساهمت بشكل رئيس في ارتفاع مستوى الإنفاق العسكري العالمي.

وأوضحت المصادر، أن أعضاء حلف شمال الأطلسي "الناتو" يوجهون بشكل متزايد المشتريات العسكرية الجاهزة نحو المقاولين الأمريكيين.

وشددت المصادر، على أن المجمع الصناعي العسكري الأوروبي لن يتمكن من منافسة نظيره الأمريكي في أي وقت قريب.

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أوروبا حلف شمال الأطلسي الناتو
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