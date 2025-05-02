لي جو هو يتولى منصب الرئيس المؤقت لكوريا الجنوبية

سول- (د ب أ)

تولى لي جو هو، نائب رئيس الوزراء الكوري الجنوبي للشؤون الاجتماعية ووزير التعليم اليوم الجمعة منصب الرئيس المؤقت للبلاد، ليحل محل هان دوك سو في هذا المنصب.

وكان من المقرر أن يحل نائب رئيس الوزراء الكوري الجنوبي تشوي سانج موك محل هان في منصبه كرئيس، لكنه استقال في وقت متأخر من أمس الخميس بعد أن تحرك الحزب الديمقراطي المعارض لعزله.

وأصدر لي تعليماته للجيش اليوم الجمعة برفع حالة الاستعداد إلى "أعلى مستوى"، طبقا لما ذكرته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

ونقلت يونهاب عن لي قوله "يتعين على الحكومة أن تبذل قصارى جهدها من أجل استمرار الحكم الرشيد للدولة دون أي فراغ في شؤون الدولة أو أي ارتباك".

وشغل هان منصب رئيس الوزراء من عام 2022 حتى أمس الخميس. كما تولى الرئاسة بالوكالة بعد تعليق مهام يون سوك يول كرئيس إثر إعلانه المفاجئ الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر، مشيرًا إلى تهديدات غامضة من خصومه السياسيين.