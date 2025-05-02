الصليب الأحمر الدولي: الاستجابة الإنسانية في غزة على وشك الانهيار التام

وكالات

قالت وكالة "رويترز" البريطانية نقلا عن الصليب الأحمر الدولي، الجمعة، إن الاستجابة الإنسانية في غزة على وشك الانهيار التام، مؤكدا أن تدهور الوضع الأمني في القطاع يعيق بشدة عمل موظفيه وشركائه.

وأشار الصليب الأحمر الدولي، إلى أنه يجب احترام وحماية الطواقم والمرافق الطبية بغزة في جميع الظروف، كما يجب السماح بدخول المساعدات إلى القطاع وإطلاق سراح الأسرى.

وأكد الصليب الأحمر الدولي، أنه دون إجراءات فورية ستنحدر غزة إلى فوضى لن تتمكن الجهود الإنسانية من تخفيفها، لافتا إلى أن المدنيين في القطاع تركوا دون الضروريات الأساسية اللازمة للبقاء على قيد الحياة.

وأوضح الصليب الأحمر، أنه دون استئناف فوري لإيصال المساعدات لن يتمكن من الاستمرار في تنفيذ برامجه في غزة، مشددا على أن الوضع الإنساني في القطاع يتدهور بسرعة ولا يمكن السماح بمزيد من التفاقم.

وحمل الصليب الأحمر الدولي، إسرائيل المسؤولية كاملة عن تلبية احتياجات المدنيين الواقعين تحت سيطرتها، موضحا أن المدنيين في غزة يواجهون صراعا يوميا للبقاء وسط القصف والنزوح ونقص المساعدات.

وشدد الصليب الأحمر، على أن استمرار حصار غزة يهدد بوقف برامج حيوية مثل مطابخ اللجنة الدولية، مشيرا إلى أن مستشفاه الميداني يعاني من نقص حاد في الغذاء والأدوية وبعض المواد الأساسية نفدت بالفعل.

وأضاف الصليب الأحمر الدولي: "المستشفيات في قطاع غزة مهددة بالتوقف عن تقديم الرعاية إذا لم تصل الإمدادات".