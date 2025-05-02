الفاتيكان.. رجال الإطفاء يثبتون "مدخنة اختيار البابا" فوق سطح كنيسة سيستين

فاتيكان سيتي- (أ ب)

تسارعت الاستعدادات في الفاتيكان من أجل الاجتماع السري لاختيار بابا جديد اليوم الجمعة، حيث قام رجال الإطفاء بتثبيت مدخنة فوق سطح كنيسة سيستين والتي سوف تشير إلى انتخاب خلف لفرنسيس الأول بانبعاث الدخان منها.

وشوهد رجال الإطفاء في الفاتيكان على سطح كنيسة سيستين وهم يثبتون المدخنة وهي لحظة رئيسية في الاستعداد للاجتماع السري الذي يقام في السابع من مايو.

وبعد كل جولتين من التصويت في كنيسة سيستين، يتم حرق أوراق اقتراع الكرادلة في فرن خاص لتشير إلى النتيجة للعام الخارجي.

وحال لم يتم اختيار أي بابا، تُخلط بطاقات الاقتراع مع خراطيش تحتوي على بيركلورات البوتاسيوم والأنثراسين (أحد مكونات قطران الفحم) والكبريت لإنتاج دخان أسود.

ولكن إذا كان هناك فائز، يتم خلط بطاقات الاقتراع المحترقة مع كلورات البوتاسيوم واللاكتوز وراتنج الكلوروفورم لإنتاج الدخان الأبيض.

وانبعث الدخان الأبيض من المدخنة في الاقتراع الخامس يوم 13 مارس/آذار 2013 حيث جرى بعد وقت قصير تقديم الكاردينال خورخي ماريو بيررجوليو للعالم باسم البابا فرنسيس من شرفة كاتدرائية القديس بطرس.

وقام رجال الإطفاء بتثبيت المدخنة فيما وصل الكرادلة الفاتيكان من أجل يوم آخر من المناقشات قبل الاجتماع السري، بشأن احتياجات الكنيسة الكاثوليكية مستقبلا ونوع البابا المطلوب لإدارتها.

وتشمل تلك المشاورات كل الكرادلة بما في ذلك من تجاوز عمرهم الثمانين عاما المؤهلين للتصويت في الاجتماع السري نفسه.

وعلى مدار الأيام الأخيرة، تلقوا تقارير بشأن الوضع المالي السيء للفاتيكان، واتيحت لكل منهم فرصة الحديث عن الأولويات المستقبلية والمشاكل التي كانوا حددوها خلال فترة بابوية فرنسيس.