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وزير الدفاع الإسرائيلي: عازمون على منع إلحاق الأذى بالدروز في سوريا

10:59 ص الجمعة 02 مايو 2025

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس

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وكالات

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الجمعة، اعتزام إسرائيل على منع إلحاق الأذى بالدروز في سوريا.

وأعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن جيش الاحتلال شنّ هجوما ليليا على محيط قصر الرئيس السوري أحمد الشرع في العاصمة السورية دمشق، مشيرًا إلى أن الهجوم حمل رسالة واضحة إلى النظام السوري.

وشدد نتنياهو على أنه لن يسمح بانسحاب قواته من جنوب سوريا، ولن يقبل بأي تهديد يُعرض الطائفة الدرزية للخطر، في إشارة إلى ما وصفه بـ"الوجود المعادي" قرب الحدود.

وأضاف أن العملية العسكرية الأخيرة جاءت لتأكيد التزام إسرائيل بمنع أي تغيير ميداني في الجنوب السوري قد يؤثر على أمنها أو يُهدد حلفاءها.

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