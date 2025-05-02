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الدفاع الروسية تعلن اعتراض وتدمير 121 مسيرة أوكرانية خلال الليل

10:54 ص الجمعة 02 مايو 2025

الدفاع الروسية تعلن اعتراض وتدمير 121 مسيرة أوكران

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موسكو- (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، اعتراض منظومات الدفاع الجوي التابعة لها 121 مسيرة أوكرانية خلال الليل.

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها: "تم تدمير 89 مسيرة فوق أراضي شبه جزيرة القرم، و23 فوق البحر الأسود، وأربع مسيرات فوق أراضي إقليم كراسنودار، إضافة لاثنتين فوق أراضي مقاطعة أوريول، وواحدة فوق كل من حوض بحر آزوف، وأراضي مقاطعتي بريانسك، وبيلجورود"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلجورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، بالمسيّرات والصواريخ.

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وزارة الدفاع الروسية منظومات الدفاع الجوي القوات المسلحة الأوكرانية شبه جزيرة القرم
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