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الجيش الإسرائيلي: نواجه حاجة أمنية ماسة لزيادة عدد الجنود

10:50 ص الجمعة 02 مايو 2025

الجيش الإسرائيلي

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وكالات

أكد الجيش الإسرائيلي، اليوم، وجود حاجة أمنية ماسة لزيادة عدد الجنود في ظل استمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر عسكرية قولها إن الهدف الأعلى للعملية هو "إعادة المخطوفين وتدمير حكم حركة حماس".

وأضافت المصادر أن إسرائيل تسعى من خلال العملية إلى الضغط عسكريًا بهدف دفع المفاوضات قُدمًا، وإخضاع حماس في إطار الجهود المستمرة لاستعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في القطاع.

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