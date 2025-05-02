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الحوثيون يستهدفون قاعدة جوية إسرائيلية شرقي حيفا بصاروخ باليستي

10:11 ص الجمعة 02 مايو 2025

رصد صاروخ من اليمن باتجاه إسرائيل

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صنعاء- (د ب أ)

أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، اليوم الجمعة، استهداف قاعدة "رامات ديفيد" الجوية الإسرائيلية شرقي منطقة حيفا.

ونقلت وكالة الأنباء "سبأ"، بنسختها الحوثية، عن بيان صادر عن القوات المسلحة التابعة للحوثيين "أن القوة الصاروخية استهدفت قاعدة "رامات ديفيد" الجوية التابعة للعدو الإسرائيلي شرقي منطقة حيفا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين 2".

وأشار البيان إلى "أن الصاروخ وصل إلى هدفه بنجاح وفشلت المنظومة الاعتراضية في التصدي له".

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جماعة الحوثي اليمن استهداف قاعدة رامات ديفيد حيفا صاروخ باليستي
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