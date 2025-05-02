الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ حوثي

تل أبيب- (د ب أ)

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، اعتراض صاروخ أطلقه الحوثيون من اليمن قبل أن يدخل المجال الجوي الإسرائيلي.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له إنه "تم تفعيل صافرات الإنذار وفقا للسياسة المتبعة"، في إشارة إلى المخاوف من سقوط الحطام الناتج عن عملية الاعتراض، بحسب ما أوردته صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) الإسرائيلية.

ولم ترد أي تقارير عن وقوع إصابات مباشرة أو أضرار نتيجة للهجوم الذي لم يعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنه حتى الآن.

كان الحوثيون في اليمن قد أطلقوا عددا من الصواريخ بعيدة المدى على إسرائيل في الأيام التي تلت استئناف القوات الإسرائيلية للحرب على غزة.