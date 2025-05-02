ترامب يتهم دولًا باستغلال أمريكا تجاريًا ويُلوّح بالرسوم الجمركية

وكالات

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عددًا من الدول، بينها حلفاء وخصوم، باستغلال الولايات المتحدة تجاريًا خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن واشنطن تكبّدت خسائر ضخمة بسبب هذه السياسات.

ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن ترامب قوله إن الرسوم الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة ستُسهم في زيادة ثروة البلاد، مؤكدًا عزمه المضي قدمًا في سياسة "أمريكا أولًا" لمواجهة الاختلال التجاري.

وأضاف أن بلاده تعرضت لسنوات طويلة من الاستغلال من قبل شركاء تجاريين لم يلتزموا بمبدأ المعاملة بالمثل، مؤكدًا أن هذه السياسات ستتغير بشكل جذري خلال الفترة المقبلة.