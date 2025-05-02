نتنياهو يُعلن استهداف محيط القصر الرئاسي بدمشق ويوجّه تحذيرًا لسوريا



وكالات

أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم، أن جيش الاحتلال شنّ هجومًا ليليًا على محيط قصر الرئيس السوري أحمد الشرع في العاصمة السورية دمشق، مشيرًا إلى أن الهجوم حمل رسالة واضحة إلى النظام السوري.

ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن نتنياهو قوله إن الاحتلال لن يسمح بانسحاب قواته من جنوب سوريا، ولن يقبل بأي تهديد يُعرض الطائفة الدرزية للخطر، في إشارة إلى ما وصفه بـ"الوجود المعادي" قرب الحدود.

وأضاف أن العملية العسكرية الأخيرة جاءت لتأكيد التزام إسرائيل بمنع أي تغيير ميداني في الجنوب السوري قد يؤثر على أمنها أو يُهدد حلفاءها.