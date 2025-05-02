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الصين تطالب واشنطن بإثبات صدقها وتعديل سياساتها الجمركية فورًا

04:27 ص الجمعة 02 مايو 2025

وزارة التجارة الصينية

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وكالات

دعت وزارة التجارة الصينية، اليوم، الولايات المتحدة إلى إثبات صدقها في المحادثات المتعلقة بالتعريفات الجمركية، مشددة على ضرورة تصحيح الممارسات التجارية "الخاطئة" ورفع الرسوم الأحادية الجانب المفروضة على الواردات الصينية.

ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن الوزارة تأكيدها أن واشنطن أعربت مرارًا عن استعدادها للتفاوض بشأن الإجراءات الجمركية، لكنها لم تتخذ أي خطوات فعلية تُظهر نيتها الحقيقية في تصحيح المسار.

وأكدت الوزارة أنه إذا لم تُبادر الولايات المتحدة إلى تعديل سياساتها الجمركية، فلن تحظى بأي مصداقية في المحادثات التجارية مستقبلاً، داعية الإدارة الأمريكية إلى التوقف عن الإجراءات الأحادية والانخراط الجاد في حوار متكافئ.

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وزارة التجارة الصينية الصين تطالب واشنطن إثبات صدقها تعديل سياساتها الجمركية فورًا
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