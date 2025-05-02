واشنطن تُدين ما وصفته بأعمال عنف ضد الدروز في سوريا

وكالات

أدانت الولايات المتحدة الأمريكية، ما وصفته بـ"أعمال العنف" التي استهدفت أبناء الطائفة الدرزية في سوريا، مطالبة بوقف الانتهاكات وضمان حماية المدنيين.

ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب)، أن واشنطن عبّرت عن قلقها من تصاعد التوترات والانتهاكات بحق الدروز في عدة مناطق سورية، مؤكدة ضرورة احترام حقوق الإنسان وحماية الأقليات من أي استهداف.

ويأتي الموقف الأمريكي في ظل تقارير حقوقية تحدثت عن تصاعد الضغوط والانتهاكات بحق المكوّن الدرزي خلال الفترة الأخيرة، ما أثار ردود فعل دولية منددة.