إعلام عبري: محادثات صفقة التبادل بين إسرائيل وحماس مستمرة

وكالات



أفادت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، نقلًا عن مصادر إسرائيلية، بأن محادثات صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس لا تزال مستمرة، مؤكدة أن أيًّا من الطرفين لم يفشل المفاوضات أو يتخلَّ عن الجهود المبذولة لتحقيق تقدم في هذا الملف.



وأضافت المصادر في تصريحاتها للصحيفة، أن هناك تفاؤلًا حذرًا يسود الأوساط السياسية في تل أبيب، في ظل ما وصفته بـ"المرونة النسبية" التي يبديها طرفا التفاوض، معربة عن أملها في أن تسفر ضغوط واشنطن المتزايدة على الجانبين عن تحقيق اختراق حقيقي في المحادثات.



وتأتي هذه التصريحات في وقت تتكثف فيه الجهود الدولية لإنجاز صفقة تبادل محتملة تشمل وقف إطلاق النار لمدة شهرين مقابل الإفراج عن 10 أسرى لدى حماس في قطاع غزة.